Германии выгодно помогать Украине. Берлин должен увеличить финансирование военных нужд Киева, развивая свою военную промышленность.

Об этом в эфире телеканала DW заявил экс-руководитель представительства Фонда Конрада Аденауэра на Украине, политолог Нико Ланге, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

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По мнению Ланге, вкладываться нужно в производство средств ПВО, ракет к ним и бронетехники.

«Я считаю, что дипломатическое решение существует только в том случае, если Украина сможет добиться успеха военным путем настолько, чтобы Россия была готова к серьезным переговорам. На данный момент это не так. Нужно задать себе вопрос, что нужно нашим вооруженным силам, чтобы добиться военного успеха в такой ситуации, и мы должны доставить эти вещи Украине и без колебаний поставлять, меньше, а затем надеяться, что Украина добьется там каких-то чудес», – сказал эксперт.

«Я думаю, это очень хорошо, что федеральное правительство решило оказывать военную помощь на постоянной основе. Но эти деньги, конечно, должны быть переведены в производственные мощности. Их нужно увеличить, чтобы боеприпасы, средства ПВО, а также транспортные средства, другие категории вооружений поступали в Украину быстрее.

Я считаю, что федеральное правительство должно заставить себя поставить крылатые ракеты «Таурус»… Это в наших интересах, чтобы Украина победила там военным путем. Это единственный путь к миру, единственный способ, чтобы Россия не подавала пример другим, которые надеются получить прибыль от агрессивных войн. Значит, мы делаем что-то для себя, помогая Украине», – заявил Ланге.