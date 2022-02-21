В Берлине объявили о новом переделе мира

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Человечество оказалось на пороге нового передела мира, как это произошло в процессе развала Советского Союза.

Об этом во время онлайн-конференции заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В результате этого передела, по мнению эксперта, Россия окажется в евроазиатском блоке, а страны Евросоюза перейдут под еще больший контроль США.

«Я думаю, что мы на пороге передела мира. Он будет также переделан, как в 1989 – 90 годах и в 91-м. Мы пришли в многополярный мир, мы в нем находимся. Будет блок Евразии, куда Россия уходит, и Европа, которая неспособна уйти от Америки… Уже план готов в Европейском союзе, который готов по этому пути идти», – сказал эксперт.

Он считает, что ничего хорошего в этом нет.

«Для европейцев это значит полностью уход под Америку. Америка будет поставлять газ, нефть, Америка будет в экономическом плане еще больше доминировать в Европе, чем когда-либо, в вопросах безопасности тем более. И меня удивляет, что в Европе нет политических сил, политических центров, которые не видят в этом чего-то плохого… Поэтому я вижу эту тенденцию расхождения мира, передела его на новые два блока. Жизнь от этого и той, и другой стороне будет хуже, но историю нам не дано выбирать», – заявил Рар.