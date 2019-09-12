В Берлине поляк застрелил украинку, но не спасся от пуль немецких полицейских

12.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Гражданин Польши застрелил знакомую украинку, после чего бежал в Германию и был убит местными полицейскими при задержании, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом польское издание Fakty.

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Как отмечает издание, после побега и преследования убийцу украинки застрелила немецкая полиция неподалеку Берлина.

“Характер убийства указывает на то, что оно было совершено сознательно, направлено против конкретного лица. Свидетелями трагедии были другие работники прачечной. Раненую сотрудницу не удалось спасти”, — заявил представитель полиции Любуского воеводства Марцин Малуда.

Как стало известно ранее, 26-летний Павел Г. застрелил знакомую украинку в связи с тем, что она не хотела встречаться с ним.

После убийства злоумышленник сбежал в Германию. Неподалеку немецкой столицы дорогу ему преградили местные полицейские. Он вышел из автомобиля и направил на них оружие, после чего полиция открыла огонь на поражение.

Напоминаем, что украинские и польские полицейские сотрудничали в раскрытии убийства жительницы Львовщины, совершенного в конце августа на территории Польши. Об этом шла речь во время встречи бывшего первого заместителя Председателя Нацполиции, начальника криминальной полиции, Вячеслава Аброськина с представителем Министерства внутренних дел Польши Павлом Добошем, указали в сообщении департамента коммуникации Нацполиции Украины.