В Берлине призывали даже не мечтать о Крыме

Анатолий Лапин.  
14.11.2023 10:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Крым, Россия, Украина


Возвращение границ Украины к началу 90-х годов и захват Крыма ВСУ был практически исключен еще в прошлом году.

Об этом в эфире интернет-канала «Faz» заявил немецкий военный эксперт, сотрудник Университета вооружённых сил Германии в Мюнхене Фрэнк Зауэр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Возвращение границ Украины к началу 90-х годов и захват Крыма ВСУ был практически исключен...

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«С самого начала была дискуссия о том, что значит победа. Если победа означает, что все российские оккупационные войска покинули Украину, и эта страна находится в границах начала 90-х годов, то, честно говоря, я всегда считал, что это почти исключено еще в прошлом году», – сказал эксперт.

Он называет Крым «проблемой во всех отношениях».

«Его действительно было бы очень трудно отбить военным путем, даже если бы вы этого захотели. Если мы определим победу немного скромнее и скажем, что мы ставим Украину в положение, когда она может освободить больше территорий, и когда она в конечном итоге достигнет точки, когда станет сильной – да, это так.

Изначально декларировались эти три критерия: она очистила территорию, наносит удар по России и есть основания полагать, что она может продолжать это делать, может повторить это», – завил Зауэр.

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