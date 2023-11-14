В Берлине призывали даже не мечтать о Крыме

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Возвращение границ Украины к началу 90-х годов и захват Крыма ВСУ был практически исключен еще в прошлом году.

Об этом в эфире интернет-канала «Faz» заявил немецкий военный эксперт, сотрудник Университета вооружённых сил Германии в Мюнхене Фрэнк Зауэр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С самого начала была дискуссия о том, что значит победа. Если победа означает, что все российские оккупационные войска покинули Украину, и эта страна находится в границах начала 90-х годов, то, честно говоря, я всегда считал, что это почти исключено еще в прошлом году», – сказал эксперт.

Он называет Крым «проблемой во всех отношениях».

«Его действительно было бы очень трудно отбить военным путем, даже если бы вы этого захотели. Если мы определим победу немного скромнее и скажем, что мы ставим Украину в положение, когда она может освободить больше территорий, и когда она в конечном итоге достигнет точки, когда станет сильной – да, это так. Изначально декларировались эти три критерия: она очистила территорию, наносит удар по России и есть основания полагать, что она может продолжать это делать, может повторить это», – завил Зауэр.