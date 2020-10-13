13.10.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Германия, Политика, Россия, Энергетика
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В Берлине уже считают Навального антигерманской марионеткой


Российский либеральный блогер Алексей Навальный, который был якобы отравлен и проходил лечение в берлинской клинике «Шарите», является представителем трансатлантических игроков и работает на американские структуры.

Об этом заявил депутат парламента Берлина Гуннар Линдеман, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на его пресс-службу.

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По словам депутата, cенат Берлина отказывается конкретно отвечать на вопросы о том, кто финансирует лечение Навального, его охрану и почему блогер все еще находится в немецкой столице.

«Господин Навальный, вопреки мнению, изложенному в немецких СМИ, не является российским «оппозиционным политиком», а всего лишь интернет-блогером с крайне правым прошлым. И как то уж очень неожиданно свою любовь к господину Навальному обнаружили неправительственные организации, приближенные к таким людям, как Клинтон, Обама и Сорос», – заявил Линдеман.

Немецкий политик также отмечает, что Навальный является критиком строительства выгодного для Германии газопровода «Северный поток-2».

«Выглядит довольно обличительно, когда сомнительная личность, предположительно, финансируемая трансатлантическими неправительственными организациями и которую так явно обхаживает федеральное правительство, высказывается по вопросам энергетической политики нашей страны…


Исходя из обстоятельств, господин Навальный представляет здесь не что иное, как трансатлантические геостратегические и экономические интересы. Интересы нашей страны в этом случае никого не волнуют. Ни Федеральное правительство, ни Сенат Берлина, ни господина Навального, который, по-видимому, является марионеткой в руках трансатлантических игроков», – резюмировал Линдеман.

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