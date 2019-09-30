В Берлине жалуются, что Украина стала «гирей на шее» Германии

30.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Опубликованная расшифровка разговора президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, где глава украинского государства критиковал лидеров Евросоюза, обидела политиков Германии.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Германии эта стенограмма так, как она была опубликована, вызвала ажиотаж. Она стала очень неожиданной для политиков, для прессы. Я не знаю, как это мягче сказать, но, конечно, немцы, особенно немецкие политики считали, что они настолько помогают Украине, что уже даже некуда. Украина действительно получает гораздо больше финансовой и особенно моральной помощи, политической помощи от такой страны, как Германия, которая считает себя лидером ЕС.

Поэтому высказывания президента Зеленского о том, что Германия делает слишком мало, «да, господин Трамп, вы правы, что французы и немцы здесь ведут неправильную политику в отношении Украины» – это задело. Даже кого-то здесь очень обидело», – заявил Рар.

«В Германии все больше и больше говорят: «Ну, надо решить эту проблему, надо решить украинскую проблему как можно скорее, она не должна у нас висеть как гиря на шее. И единственная возможность ее решить, как Запад это видит, – это не воевать с Россией. С атомной державой воевать невозможно, а то у нас будет третья мировая война. Под конец на земле ничего не останется и мы будем воевать только камнями», – сказал политолог.

«Сейчас ожидания, что Минские соглашения будут реализованы, гораздо выше, чем год тому назад при Порошенко. Поэтому Запад очень разочарован, когда вдруг Украина говорит, что европейские лидеры – Германия, Франция – ничего не делают. Это вычеркивает все посреднические и другие политические шаги, которые Франция и Германия, другие страны Европейского Союза предпринимали, чтобы стабилизировать ситуацию», – резюмировал Рар.