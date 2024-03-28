В Берне признали: никакой аннексии Крыма не было

Рассказы об «аннексии» Крыма Россией являются нарративами западной пропаганды – и не соответствуют действительности.

Об этом в эфире интернет-канала «Deep Dive» заявил бывший полковник швейцарской армии, стратегический аналитик Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда в 2014 году возник языковой вопрос, тогда крымчане решили провести новый референдум, сославшись на референдум января 1991 года. На Западе об этом никто не говорил, потому что это полностью дискредитировало бы весь нарратив», – сказал Бод.

«И на самом деле это не аннексия как таковая. Потому что референдум, который был проведён в феврале 2014 года, который обратился к украинским властям с требованием обратиться к России с просьбой о вступлении в состав РФ.

Так что на самом деле это не Россия, которая аннексирует территорию. Это власти Крыма, которые просят о вступлении в состав РФ. И Российская Федерация согласилась», – добавил отставной полковник.