В беспризорном порошенковском “министерстве ветеранов” работает целых пять человек

19.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сейчас в созданном по инициативе Петра Порошенко министерстве по делам ветеранов работает пять человек, остальных работников планируют набрать в течение ближайших двух месяцев, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила заместитель министра по делам ветеранов Оксана Гаврилюк.

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“У нас есть министр, госсекретарь, два заместителя назначенны и председатель Совета ветеранов войны, который назначен приказом министра”, – отметила Гаврилюк.

По ее словам, в ближайшее время будут объявлены конкурсы на замещение других вакантных должностей в министерстве.

Как отметила заместитель министра, уже в апреле-мае будет набрано определенное количество работников, чтобы уже с 1 июля министерство полноценно заработало.

Министерство по делам ветеранов до сих пор ищет помещение, временно располагаясь на базе Государственной службы по делам ветеранов.

Министерство возглавляет бывшая стриптизерша и пресс-секретарь Петра Порошенко Ирина Фриз.