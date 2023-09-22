В бессильной злобе украинский парламент потребовал не признавать российские выборы

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Верховная рада потребовала от международного сообщества осудить прошедшие 8-10 сентября выборы на освобождённых Россией территориях.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил депутат Александр Мережко.

«Обращение Верховной рады Украины к международным организациям, парламентским ассамблеям, правительствам и парламентам иностранных государств в связи с проведением Российской Федерацией незаконных выборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, Автономной Республики Крым и города Севастополь. Целью проекта является призыв осудить проведение государством-агрессором незаконных выборов, признать нелегитимными все органы власти Российской Федерации всех уровней. Усилить санкционное давление на Российскую Федерацию и непосредственно лиц, причастных к организации и проведению незаконных выборов и тому подобное», – сказал Мережко.

Депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко возмутилась, что на прошедшей в США Генассамблее ООН ни разу не прозвучала тема прошедших выборов.

Комитет принял решение рекомендовать парламенту принять проект постановления за основу и в целом и одобрить заявление с учетом технико-юридических правок.

«Мы никогда не признаем эти выборы, мы осуждаем их проведение. Нелегитимными являются все эти так называемые псевдоорганы власти и, безусловно, должны быть усилены санкции и против Российской Федерации, и против всех организаторов этих нелегитимных выборов. Также надо усилить давление на Россию относительно незаконной паспортизации граждан Украины, это часть геноцидной политики», – возмутилась Геращенко.

В свою очередь, член партии «Голос» Соломия Бобровская потребовала чётко разъяснить, какие последствия могут ожидать проголосовавших на этих выборах.

«У меня есть просьба к правительству, к Генеральной прокуратуре, к премьер-министру, президенту – дать чёткое объяснение, какие последствия будет для гражданина Украины, который взял российский паспорт или который с украинским паспортом пришел на нелегитимные выборы Российской Федерации на оккупированных территориях. Разъяснить, какое следствие будет правовое, а дальше фактическое для того или иного гражданина», – добавила Бобровская.

После чего в ходе голосования обращение поддержали 307 парламентариев из 335 присутствующих.