В бессильной злобе ВСУ попытались ударить «Точкой-У» по Луганску

24.06.2022  13:33 (Мск)
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Опубликован ролик, где бойцы ЛНР поднимают Знамя Победы над зданием бывшей оккупационной военно-гражданской администрацией Украины города Золотое и села Катериновка.

На видео комполка, герой ЛНР Владимир Полуполтинных демонстрирует снятый украинский флаг и трофейное знамя 108-го отдельного горно-штурмового батальона ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Опубликован ролик, где бойцы ЛНР поднимают Знамя Победы над зданием бывшей оккупационной военно-гражданской администрацией...

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Кроме того, появилась информация о попытке киевского командования нанести террористический удар по Луганску в отместку за свои поражения.

Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко,

«Сегодня ночью украинское военно-политическое руководство отдало приказ нанести удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по столице ЛНР Луганску. Благодаря слаженным действиям ПВО ракета была сбита на подлете в районе населенного пункта Тепличное. Исходя из траектории полета и расчетным данным, целью была Администрация главы ЛНР», – написал Марочко в своём тг-канале.

При этом по информации Представительства ЛНР в СЦКК, при падении фрагментов ракеты «Точка-У» в Тепличном получила ранения женщина 1984 г.р. Разрушен один и повреждено 28 жилых домов.

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