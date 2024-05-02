В библиотеках Европы – эпидемия краж пушкинских раритетов

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Более 170 книг из прижизненных изданий Александра Пушкина были похищены из библиотек Европы после начала российской СВО на Украине, сообщает The New York Times. Общая стоимость похищенных книг превышает $2,6 млн.

В рамках операции «Операции Пушкин» задержаны несколько человек, в том числе четверо в Грузии.

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«Показательной стала одна из первых краж — в апреле 2022 года — в библиотеке Тартуского университета в Эстонии. Тогда двое мужчин, представившихся украинскими беженцами, взяли для изучения несколько книг Пушкина и Николая Гоголя, относящихся к первым изданиям XIX века. Через четыре месяца во время плановой инвентаризации выяснилось, что восемь книг, за которыми обращались мужчины, исчезли», – говорится в публикации.

Это был не единичный случай, отмечает газета. По данным Европола, с 2022 года в библиотеках Европы были похищены более 170 книг русских классиков общей стоимостью свыше $2,6 млн.

Жертвами стали библиотеки в Риге, Вильнюсе, Берлине, Мюнхене, Хельсинки, Лионе, Женеве и Праге. Сильнее всего пострадала библиотека Варшавского университета — там пропало 78 книг. Похищение восьми книг Пушкина и одной Лермонтова из зала редких книг Национальной библиотеки Франции NYT называет «одной из крупнейших краж из библиотеки в новейшей истории». Общая оценочная стоимость пропавших книг составляет $696 500.

Отмечается, что в большинстве краж оригиналы заменялись качественными копиями, имитирующими признаки старения, что свидетельствует о сложной, подготовленной операции, пишет газета. По мнению полиции, речь идет о скоординированной серии краж редких русских книг XIX века, в первую очередь первых и ранних изданий Пушкина — из библиотек по всей Европе.

Французские власти усмотрели в этом «руку Кремля» и подозревают, что речь может идти о санкционированной российским руководством попытке вернуть культурные сокровища на родину и спасти их от участи жертв развернувшейся на Западе политики «отмены» в отношении российской культуры. Что характерно, NYT не уточняет, обращалась ли она за комментарием к российским властям по этому поводу.

Расследование краж по всей Европе, получившее название «Операция Пушкин», координирует спецподразделение французской полиции, занимающееся борьбой с кражей культурных ценностей, сообщала ранее французская Le Parisien. В материалах дела, с которыми ознакомилась NYT, говорится о целой группе потенциальных сообщников. Девять человек уже арестованы. Четверо были задержаны в Грузии в конце апреля вместе с более чем 150 книгами. Во Франции под стражу заключены трое подозреваемых, в Эстонии и Литве — по одному.

NYT приводит мнение специализирующегося на русских редких книгах лондонского дилера Пьер-Ив Гийме, по словам которого украденные из европейских библиотек книги вряд ли появятся на официальных аукционах на Западе — они уже внесены в реестр пропавших Международной лиги торговцев антикварными книгами (International League of Antiquarian Booksellers, ILAB).

Цены на прижизненные издания Пушкина, Гоголя и Лермонтова за последние 20 лет резко выросли, отмечают другие опрошенные газетой дилеры. Первое издание »Евгения Онегина» с некоторыми главами в оригинальной упаковке было продано на аукционе Christie’s в 2019 году за более чем £467 000 ($581 000).