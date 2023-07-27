В БиГ идентифицировали останки замученного сербского узника бошнякского концлагеря

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Идентифицированные недавно при помощи анализа ДНК останки Ядранко Главаша – узника сараевского концлагеря «Силос», будут захоронены в субботу в городе Соколац.

Двадцатидевятилетний Главаш был убит в 1993 году бошнякскими надзирателями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Идентификацией останков занимались представители австралийской Ассоциации сербских жертв гражданской войны в Боснии и Герцеговине с 1992 по 1999 годы (после погромов и изуверств 90-х многие боснийские сербы покинули родную страну). Они намерены через резонанс в СМИ привлечь внимание пристрастной Прокуратуры БиГ, отстаивающей преимущественно интересы бошняков, которая не занималась случаем с Главашем по принципу «нет тела, нет и дела».

«Открытие и формирование досье по Ядранко Главашу имеет огромное значение для установления истины о страданиях сербских заключенных в Сараево», – отмечает Ассоциация.

Останки Главаша были обнаружены в августе 2022 года и идентифицированы с помощью анализа ДНК.

Ядранко Главаш родился 2 апреля 1963 года в Сараево. Он окончил Высшую электротехническую школу и был членом культурно-художественного общества «Иво Андрич» (в честь классика сербской литературы – уроженца БиГ). В 1992 году его арестовали бошнякские боевики, которые поместили его вместе с отцом в здании начальной школы «9 мая». А после перевели в превращенные в концлагерь казармы Югославской Народной Армии в Круплянской риеце.

29 декабря 1992 года Ядранко был переведен в лагерь «Силос», а 6 февраля 1993 года его вывезли на принудительные работы на гору Игман в окрестностях Сараево. Занимался заключенными так называемый Ингманский диверсионный батальон Армии БиГ, более известный как «Зульфикар».

«По имеющимся сведениям, его вывели одной февральской ночью и забили до смерти в бараке отеля «Мразиште» на глазах у заключенного Драгана Вуковича. В жестоком убийстве Главаша принимали участие Неджад Ходжич, боевики Пиле, Муйо, Джеко и Кокич, а надзирательницы – Нада Томанич и Сабина Сирар», – сообщает Ассоциация.