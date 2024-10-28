В БиГ подросток-исламист зарезал полицейского-серба

Алексей Топоров.  
28.10.2024 18:49
  (Мск) , Сараево
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Балканы, Босния, Дзен, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Религиозный экстремизм, Россия, Скандал


В городе Босанска-Крупа, расположенном в Федерации (бошнякско-хорватской) Боснии и Герцеговины, четырнадцатилетний подросток ворвался в полицейский участок, где убил ножом полицейского-серба и ранил его напарника-бошняка.

Власти пока не обнародуют мотивы преступления, но местные жители предполагают, что юнец был заражён исламистскими идеями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В городе Босанска-Крупа, расположенном в Федерации (бошнякско-хорватской) Боснии и Герцеговины, четырнадцатилетний подросток ворвался в...

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14-летний подросток забежал в полицейский участок вечером и нанёс три удара ножом полицейскому-сербу Озрену Марану, один из которых – в сердце, оказался смертельным.

Напарник Марана –  бошняк Авдо Хасанович, попытался остановить нападавшего, но получил множественные травмы головы и живота. В конце концов, нападавшего скрутили другие сотрудники полиции.

Местный прокурор квалифицировал произошедшее как акт терроризма, а меры безопасности во всей Федерации БиГ были подняты на более высокий уровень. Учитывая, что убийца является несовершеннолетним, согласно боснийским законам он не может быть привлечен к уголовной ответственности, поэтому самое суровое наказание, которое ему грозит, это отправка в исправительное училище на срок до пяти лет.

В прокуратуре Уна-Санского кантона, к которому принадлежит Босанска-Крупа, разошедшуюся в народе версию о принадлежности нападавшего к исламистским группировкам пока не подтвердили, но и не опровергли.

«Помимо мотива, будет проверено, был ли он подстрекаем, и стоят ли за ним какие-то экстремистские группировки», – заявила главный кантональный прокурор Мерима Мешанович.

В связи с убийством полицейского, согласно решению правительства кантона, был объявлен траур и на административных зданиях были приспущены флаги. Тело Озрена Марана выставлено для прощания в храме Святого Василия Острожского в поселке Ябланица, где он и будет похоронен.

До гражданской войны сербы составляли 28% населения Босанской-Крупы, на сегодняшний день – лишь около 5%.

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