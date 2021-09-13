В БиГ поминовение убитых исламистами сербов прошло под крики «Аллах акбар!»

13.09.2021 21:54 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Сербские активисты в рамках акции «Путь Исхода» возложили цветы у церкви Святого Георгия в Стоге близ Возуча в честь 26-летия массовой этнической чистки сербов этого края Боснии и Герцеговины.

Помешать церемонии приехала автоколонна местных исламистов, которые выкрикивали «Аллах акбар!» и размахивали флагами запрещенной в России организации ИГИЛ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Возложением цветов в Стоге, расположенном в Федерации (бошняко-хорватской) Боснии и Герецеговины, активисты помянули двадцатишестилетие изгнания сербов из района Возучи, долины реки Кривая и южного Озрена, а также окончания этнической чистки сербов в районе Зеницы.

В мероприятии принял участие представитель Министерства труда и защиты ветеранов и инвалидов Республики Сербской. Однако к месту акции прибыли местные исламисты, которые активно мешали ей, при этом находившиеся подле полицейские никак не препятствовали им.

В ответ Министерство труда и защиты ветеранов и инвалидов Республики Сербской заявило, что подаст заявление на возбуждение уголовного дела в отношении начальника Министерства внутренних дел в Зеницко-Добойском кантоне.

«Мы осуждаем это неуместное и постыдное поведение группы людей в автомобилях, которые препятствовали проведению поминальной службы в Стоге с целью запугать и помешать сербам отдать дань уважения жертвам и некоторым из них вернуться в их многовековые очаги в Возуче, долине реки Кривая и южном Озрене, – говорится в сообщении ведомства. – Это неуважение к многочисленным жертвам, зверски убитым моджахедами в этом районе в 1995 году, и что это очевидный пример того, что сербские репатрианты могут ожидать в этой части Федерации БиГ».

Министерство труда и защиты ветеранов и инвалидов Республики Сербской отмечает, что все выглядело еще более постыдным и тревожным, потому что инцидент произошел в присутствии полицейских БиГ, которые охраняли «Путь исхода».

В вою очередь, депутат Союза независимых социал-демократов в Палате представителей Парламента БиГ Саня Вулич отметила, что даже через 26 лет неизвестно, где тела 129 сербов, убитых в районе Возуча и Озрена боевиками Армии БиГ и джихадистами.

«Здесь мы являемся свидетелями того, что восемнадцать сербских тел были найдены обезглавленными, и это не могло быть случайностью, а было сделано системно, тела сербских молодых людей стали мишенью, и это геноцид, – сказала Вулич возле церкви Святого Георгия в Стоге. – Всего в нескольких метрах от этого места бошняки празднуют «освобождение», зачем они делают так? Они считают себя героями, видите, их флаги видны на каждом углу, и они считают, что истребили сербов в этом районе… Об этом нужно говорить и говорить вслух, а также следует пригласить сюда представителей международного сообщества, и бывшего Верховного представителя Валентина Инцко, чтобы они заявили, нормально ли все это, и не является ли это геноцидом?».

Саня Вулич

Массовые страдания сербов Возуча продолжались с 10 по 24 сентября 1995 года в ходе наступления 23 тысяч боевиков 2-го и 3-го корпусов так называемой Армии БиГ и отряда «Эль-Муджахедин», а также бомбардировок НАТО.

Моджахеды накануне наступления на Возучу

За этот период были сожжены 30 сербских деревень, изгнано 1 тысяча 920 сербских семей, насчитывающих 7 тысяч 680 человек, 459 бойцов Войска Республики Сербской и мирных жителей были убиты, а еще большее их число все еще числятся пропавшими без вести. Падение Возуча положило конец изгнанию и этнической чистке сербов из района Зеницы, которая началась в 1992 году.