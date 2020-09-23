В Биробиджане обидели украинцев

23.09.2020, Москва, Елена Острякова

Таблички на остановках общественного транспорта в Еврейской автономной области РФ будут переведены на идиш.

Об этом сообщается на официальном сайте ЕАО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для подчёркивания уникального еврейского колорита региона таблички с названиями остановок будут не только на русском, но и на языке идиш», – говорится в сообщении.

В этом году в Биробиджане обновят 14 остановочных пунктов по улицам Пионерская и Шолом-Алейхема. На эти цели будет затрачено более 29 миллионов рублей.

ЕАО является одним из регионов с самым большим процентом русского населения. По этому показателю область занимает 1-е место в Дальневосточном Федеральном округе – 92,7%. На втором месте по численности согласно данным последней переписи украинцы – 2,8%. Однако на украинский переводить таблички местное правительство не собирается.

Доля евреев в населении области составляет всего 1%. Как утверждает телеграм-канал «Вечерний Хабаровск», большинство из них не владеет национальными языками, а те кто владеет, предпочитают иврит.