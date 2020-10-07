В Бишкеке реализован сценарий для Минска – Коротченко

07.10.2020, Москва, Владимир Гладков

В Минске готовился сценарий, происходящий сейчас в Бишкеке, где градус беспорядков достиг захвата правительственных зданий, мародёрства и входа во власть выпущенных из тюрем оппозиционеров.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Бишкеке происходит то, что готовили в Минске. Если бы Лукашенко проявил политическую слабость, политическую трусость, был бы как Горбачев, мы бы видели сегодня в Минске захват правительственных зданий, уничтожение, мародерство и толпы люмпенов, которых вывели для того, чтобы громить.

Это инструмент свержения власти, поэтому я хочу сказать, что политический лидер, особенно на постсоветском пространстве, он должен быть, извините, с политической волей. И то, что Лукашенко взял в руки автомат, он показал – вот так вот с ним не пройдет.

Кто бы как ни относился, главное, что Лукашенко обеспечил стабильность. К сожалению, президент Жээнбеков не смог этого сделать. Здесь власть проявила слабость, и это катастрофа, в принципе, для Киргизии. Мы, конечно, рассчитываем, что решится политическим путем», – заявил эксперт.

«Оппозиционеров выпускают из тюрем, и они становятся частью власти. Вот что должны были сделать с блогером Тихановским – достать его и посадить (в кресло президента) вместо Лукашенко», – добавил Коротченко.