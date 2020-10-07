07.10.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Киргизия, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал
Просмотров:

В Бишкеке реализован сценарий для Минска – Коротченко


В Минске готовился сценарий, происходящий сейчас в Бишкеке, где градус беспорядков достиг захвата правительственных зданий, мародёрства и входа во власть выпущенных из тюрем оппозиционеров.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В Бишкеке происходит то, что готовили в Минске. Если бы Лукашенко проявил политическую слабость, политическую трусость, был бы как Горбачев, мы бы видели сегодня в Минске захват правительственных зданий, уничтожение, мародерство и толпы люмпенов, которых вывели для того, чтобы громить.

Это инструмент свержения власти, поэтому я хочу сказать, что политический лидер, особенно на постсоветском пространстве, он должен быть, извините,  с политической волей. И то, что Лукашенко взял в руки автомат, он показал – вот так вот с ним не пройдет.

Кто бы как ни относился, главное, что Лукашенко обеспечил стабильность. К сожалению, президент Жээнбеков не смог этого сделать. Здесь власть проявила слабость, и это катастрофа, в принципе, для Киргизии. Мы, конечно, рассчитываем, что решится политическим путем», – заявил эксперт.


«Оппозиционеров выпускают из тюрем, и они становятся частью власти. Вот что должны были сделать с блогером Тихановским – достать его и посадить (в кресло президента) вместо Лукашенко», – добавил Коротченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть