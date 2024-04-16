В ближайшее время будут плохие новости из Часова Яра – экс-спикер Генштаба ВСУ

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Украинскую армию ждут тревожные вести, если в ближайшее время в ВСУ не поступит большое количество оружия и техники. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Селезнева, ВС РФ будут и дальше продавливать оборону ВСУ.

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«Ситуация достаточно сложная, и командирам на местах надо четко понимать тенденцию – если украинская армия в ближайшее время не получит в достаточном количестве ресурсы для того, чтобы буквально смешать с донецкой землей все штурмовые отряды врага, мы будем слышать не очень хорошие вести оттуда, из района Часова Яра. Хотя пока что боевые действия ведутся восточнее канала Северский Донец, тенденция достаточно тревожная, учитывая, что враг пытается осуществить полуокружение этого населенного пункта, а во-вторых, часть этого канала частично зарыта и заведена в трубы, а, значит, это инженерное сооружение не очень создает серьезные проблемы для продвижения вражеской бронетехники. То есть впереди нас ждут достаточно тревожные вести.