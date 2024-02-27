«В ближайшее время!»: Европа обязана взять Украину под свой «ядерный зонтик» – Климкин

Страны Европы должны создать свой «ядерный зонтик», взяв под него и Украину.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Климкина, если Украину оставить «за бортом», то этот «зонтик» работать не будет.

«Я уверен, что Европа уже должна оставить свою концепцию стратегической автономии и перейти к стратегическому лидерству – и сделать свой ядерный зонтик, что она должна сделать это в ближайшее время. И только это сохранит Европу от тотального распространения ядерного оружия.

Я, например, верю, что Европа не лишится необходимости иметь ядерный зонтик в ближайшие годы. И мы должны быть также накрыты этим ядерным зонтиком. Как создание щита, о котором любит говорить господин Олаф Шольц, канцлер Германии, – противоракетного и противовоздушного. Он тоже должен накрывать Украину, иначе как он будет работать», – рассуждалл Климкин.