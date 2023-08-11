В ближайшее время решится судьба антироссийского «Яндекса» – эксперты

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После вчерашнего антироссийского демарша сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа в России заговорили о возможной национализации этой компании.

Пока свои предположения высказывают политики и эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Яндекс будет национализирован. Точка невозврата, Рубикон, да как угодно назовите, пройдена. И это принципиальный вопрос. Также нужно парламентское расследование всех действий вокруг Яндекса за последние годы», – написал в своем тг-канале политолог Марат Баширов.

Его коллега Максим Жаров считает, что расследователи должны будут, в первую очередь, обратить внимание на то, что накануне «антивоенного» выступления Воложа почему-то перестал открываться казахский “Яндекс” (Волож уроженец Казахстана).

«Кто из западников вступится сейчас за Воложа, и что за этим последует в плане контроля за алгоритмами Яндекса – вот на данный момент самый главный вопрос», – пишет Жаров.

Он полагает, что Волож решился на публичный демарш вследствие отказа группы известной под названием Семья (покойного президента Бориса Ельцина) от передачи «Яндекса» группе «патриотичных олигархов»: Владимиру Потанину, Вагиту Алекперову, Алексею Мордашову.

«Попадание Кудрина в американский SDN-list говорит о том, что отныне Семье Кудрин в Яндексе не нужен. Для Яндекса Кудрин как посредник в переговорах с Путиным оказался несостоятелен, поэтому Семья решила его подставить под американские санкции», – пишет Жаров.

Политолог Сергей Марков считает, что «Яндекс» нужно отдать под контроль государства, формально сохранив как частную компанию.

«Волож подтвердил, что правильно у него отобрали Яндекс. Главный поисковик страны должен быть национальным достоянием страны. И управлять им должны только патриоты. Нужно вычистить Яндекс от “пятой колонны”, а там таких от Воложа осталось очень много. И установить полный контроль Яндекса государством, сохранив формально негосударственный статус, чтобы не создавать ему проблем в экспансии в другие страны. Уход Воложа только поможет», – написал Марков.

Американское информагентство «Блумберг» в мае утверждало, что сделка по передаче «Яндекса» между голландской компанией Yandex NV, на которую Волож зарегистрировал свои активы в 2004 году, и «олигархами-патриотами» реализуется к началу 2024 года. Они собираются выкупить не менее 51% российской части компании, которая оценивается в 560-600 млрд руб. ($7-7,5 млрд) c учетом требования властей по дисконту в 50% при продаже иностранцами активов в РФ. Только на слухах о предстоящей сделке акции «Яндекса» выросли более чем на 12%.

«Яндекс» позволял себе откровенно антироссийские диверсии. Весь его топ-менеджмент демонстративно покинул Россию после начала СВО.

В марте 2022 года в сеть были слиты личные данные пользователей сервиса «Яндекс.Еда». Миллионы номеров телефонов, адресов (даже с кодами домофонов) и реальных имен россиян стали доступны, в том числе, ЦИПСО и украинским террористам. Позже появилась информация о том, что семьям участников СВО звонили и наведывались неизвестные.

Полагают, что за диверсией стоял бывший глава «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик, на которого СК РФ позже завел уголовное дело за распространение фейков о Буче и других событиях СВО. Сейчас, скрываясь за границей, он ведет проект «Служба поддержки», который «помогает пострадавшим от действий России».

Отметилось подрывной деятельностью и другое приложение – «Яндекс.Музыка». Там свободно размещаются треки «Горить москаль», «Я иду в ВСУ», «Батько наш Бандера», «Червона калына». Если учесть, что «Яндекс» заблокирован на Украине, предназначена эта продукция явно для россиян. С другой стороны, музыканты, поддерживающие Донбасс, регулярно сталкиваются с проблемами при размещении и с «выдачей» своей музыки. Треки не попадали в рекомендации и плейлисты, поэтому не получали просмотров.

В июле 2022 года компания Воложа обменялась активами с лояльной России «ВКонтакте». Соцсеть забрала себе «Дзен» и «Яндекс.Новости», лишив «Яндекс» возможности влиять на информационную повестку. Воложу отдали лицензии на развитие четырех проектов за рубежом: беспилотников, облачных технологий, «Яндекс.Практикума» и проекта разметки данных «Толока». Сейчас он пытается раскрутить в Израиле компанию Nebius Israel, основанную на технологиях «Яндекса».

Но в январе 2023 года после декларации достигнутых соглашений в сеть были слиты исходные коды и сопутствующие им данные множества сервисов и программ «Яндекса». Общий объём архивов (в сжатом виде) составляет более 44.7 ГБ. Подозревают, что это дело рук все того же специально отобранного русофобского персонала.

Сейчас американское информагентство «Рейтерс» пишет, что Кремль опасается: национализация «Яндекса» может привести «к серьезному оттоку из компании талантливых IT-специалистов». Якобы поэтому вероятность согласования сделки с «олигархами-патриотами» в ближайшее время продолжает снижаться. По информации агентства, пока переговоры приостановлены.

В конце июня издания-иноагенты The Bell и «Медуза» сообщили, что сделка может сорваться, поскольку совет директоров не хочет одобрять продажу бизнесменам, находящимся под санкциями.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ, что объявленная в ходе продажи «Яндекса» консорциуму инвесторов рыночная цена нецелесообразна, а условия сделки по его продаже несправедливы. По его мнению, сделку проводить вообще не нужно, а «Яндекс» надо забрать во внешнее управление.