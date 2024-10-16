«В ближайшее время»: Украина обречена на погибель без помощи Запада – экс-глава СНБО

Анатолий Лапин.  
16.10.2024 17:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У Украины не хватает собственных ресурсов для того, чтобы обеспечить свое существование.

Об этом в эфире видеоблога Liganet заявил секретарь СНБО времён Кучмы, экс-советник Петра Порошенко, вице-президент Национальной академии наук Украины, академик Владимир Горбулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины не хватает собственных ресурсов для того, чтобы обеспечить свое существование. Об этом...

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По мнению Горбулина, сегодня вопрос существования Украины находится в подвешенном состоянии, а время для выживания фатально сократилось.

«Нам нужно очень много работать, чтобы полностью возродить военно-промышленный комплекс, чтобы у нас воевали не только Вооруженные силы, а вся страна. Тогда мы можем выстоять с Россией.

Победить без помощи Запада мы не можем… Сегодня так складывается жизнь, что собственных ресурсов у Украины не хватает. И она находится сегодня в таком подвешенном состоянии. Без помощи Запада, с учетом не только западной Европы, но и США – мы не сможем в ближайшее время выжить», – заявил Горбулин.

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