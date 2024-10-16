«В ближайшее время»: Украина обречена на погибель без помощи Запада – экс-глава СНБО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Украины не хватает собственных ресурсов для того, чтобы обеспечить свое существование.

Об этом в эфире видеоблога Liganet заявил секретарь СНБО времён Кучмы, экс-советник Петра Порошенко, вице-президент Национальной академии наук Украины, академик Владимир Горбулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

По мнению Горбулина, сегодня вопрос существования Украины находится в подвешенном состоянии, а время для выживания фатально сократилось.

«Нам нужно очень много работать, чтобы полностью возродить военно-промышленный комплекс, чтобы у нас воевали не только Вооруженные силы, а вся страна. Тогда мы можем выстоять с Россией. Победить без помощи Запада мы не можем… Сегодня так складывается жизнь, что собственных ресурсов у Украины не хватает. И она находится сегодня в таком подвешенном состоянии. Без помощи Запада, с учетом не только западной Европы, но и США – мы не сможем в ближайшее время выжить», – заявил Горбулин.