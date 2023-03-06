В ближайшее время Украину ждут российские беспилотные сюрпризы

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И для России, и для ее противников стало открытием эффективность недорогих дронов в боях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Сергей Товкач, глава компании «Реновации», которая занимается разработкой беспилотников.

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Он отмечает, что ни одна ПВО не может обеспечить стопроцентное уничтожение вражеских БПЛА, эффективность которых повышается, если их запускают роем.

«Да, спецоперация на Украине перевернула представление о боях. Мы всегда готовились к высокотехнологичной «войне киборгов», строили дорогих роботов, суперкрутые системы, которые способны пробивать ПВО. Но оказалось, что проще запустить 10 дронов по 30 тысяч рублей в надежде что 1-2 из них проскочат. Это стало открытием и для нас, и для наших противников на Западе. Но теперь все к этому приспосабливаются», – сказал эксперт «Комсомольской правде».

Он говорит, что уже скоро у России появится много беспилотных новинок.

«Наши власти очень плотно начали работать с частниками, и прямо сейчас готовится множество «сюрпризов». Я не могу их назвать, скажу только, что буквально несколько дней назад я рассматривал некоторые из них. И скажу вам, что там все очень хорошо. Высший уровень», – подчеркнул глава компании.

По его словам, «большое движение» в России по производству дронов пошло несколько месяцев назад.

«Но все равно нужно время, чтобы что-то выдать. У нас никто не спит. В радиусе 400 километров от Москвы, по регионам, работа кипит. Дальше, я просто не ездил», – отметил Товкач.