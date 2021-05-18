В ближайшее время Зе-режим рухнет – прогноз

18.05.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Украина, управляемая Соединенными Штатами, вошла в финальную стадию своего существования.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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В рамках онлайн-марафона, который проводился Общественным Движением «Донецкая Республика» в честь 7-й годовщины образования Донецкой Народной Республики «Донбасс – это Россия!» донбассовцев поздравил Михаил Хазин, российский общественный деятель, экономист, публицист, блогер, теле- и радиоведущий.

Донецкие общественники спросили Михаила Леонидовича о его видении разрешения конфликта в Донбассе, а также о том, что ждёт Украину, если в ней окончательно победит нацистский режим.

Михаил Хазин подтвердил наши убеждения о том, что в ближайшее время нынешний киевский режим падёт. По словам Михаила Леонидовича, «зелёным» оккупационным властям нужна небольшая проигранная война для того, чтобы их заокеанские хозяева разрешили им воспользоваться награбленными в Украине миллионами, которые хранятся в «надёжном месте» – в США.

Сейчас американские собственники Зе-власти запрещают «слугам народа» бежать из страны. Они аргументируют это тем, что у них – передовой фронт – сдерживание «агрессии» России. Поэтому им архиважно устроить маленькую проигранную войну против Донбасса.

А бежать постмайданным чинушам всё равно придётся. Потому что очень скоро раскроются все их военные и экономические преступления против страны и её граждан, совершаемые «слугами» изо дня в день. Это подтверждает мои доводы о том, что так называемые политические «элиты» не принадлежат самим себе, а их деньги – это не их деньги. Зе-царьки живут в позолоченной клетке, которая мгновенно может поржаветь.

Михаил Хазин убеждён, что Украина – это собственность США. Но имеются в «незалежной» фигуры, которые могут принимать самостоятельные решения. Это подтверждается фактом того, что на протяжении четырёх лет у президента Трампа не получилось выбить у укрочиновников компромат на Байдена.

Кроме того, Михаил Леонидович отметил, что у самих Соединённых Штатов США возникли серьёзные проблемы. Свидетельство этому – звонок Байдена Владимиру Путину с рассуждениями о том, надо бы с Россией дружить.

Фонд экономических исследований Михаила Хазина занимался моделированием американской экономической ситуации в рамках плана Байдена ещё до президентских выборов. Был сделан вывод, что примерно через 4-6 месяцев с того момента, как Байден придёт к власти, начнётся резкое ухудшение экономической ситуации. Но команда сонного Джо обрушила экономику гегемона быстрее – за 3 месяца.

«Это означает, что та модель, в которой в мире всё функционировало, включая Украину и Донбасс, начнёт разрушаться, – подчеркнул Михаил Леонидович. – И встанет очень интересный вопрос: управление территориями. Потому что на первом этапе это будут не страны, а территории. Американские механизмы управления нужно будет разрушать, а как это делать – никто не знает. Единственное место, где это можно понять, – Донбасс. Потому что вы через это прошли. Сегодня Донецк и Луганск – это потрясающий полигон, на котором можно отрабатывать разного рода технологии, в том числе, – экономического развития, потому что этот кризис разрушает механизмы инвестирования. В рамках новой модели нужно создавать новую экономику».

Солидарен с Михаилом Леонидовичем. К тому же, о необходимости внедрения новой экономической модели – интегральной – я говорил неоднократно.

Возвращаясь к теме Украины, отмечу, что Михаил Хазин уверен, что, когда рухнет нынешняя украинская власть, именно бандеровцы предъявят стране лозунг жёсткого национализма. «В некоторых регионах Украины к власти могут прийти те, кто за неправильно произнесённые фразы будут расстреливать людей», – убеждён спикер. Собственно, к такому повороту событий в «незалежной» всё и идёт. В доказательство этому – эсэсовцы, возомнившие себя хозяевами страны, бесконечные факельные шествия и бесчинства нациков.

Не мог не спросить у Михаила Леонидовича о том, какая из мировых стран обладает настоящим суверенитетом. По мнению эксперта, сегодня в мире нет ни одной независимой страны. Америка также оккупирована транснациональными финансовыми империями. Попытку выскочить из этой оккупации предпринял Трамп, но она не удалась. Китай, хоть и создал внутри суверенную ситуацию, без экспорта в США существовать не может, как и Штаты не могут существовать без импорта китайских товаров.

Всё идёт к тому, что мир распадётся на валютные зоны. Россия станет одним из центров этих валютных зон. В России же сегодня контроль за денежно-кредитной, инвестиционной и бюджетной политикой РФ осуществляют либералы, которые занимаются откровенным вредительством. Чтобы обойти это вредительство, по мнению эксперта, Владимир Путин заявил о продлении строительства скоростной дороги «Москва – Казань» до Екатеринбурга.

Как говорит Михаил Леонидович, таким образом решается конкретная проблема, поскольку в российскую экономику либералы инвестиций не дают. Поэтому надо придумывать альтернативные методы – это политические проекты. К примеру, Олимпиада, которая способствовала строительству колоссальных объектов.

«Если мы вспомним всё, что было сделано в оборонном секторе, то всё это было сделано не на бюджетные деньги. Потому что бюджет России и даже обороны полностью контролируется США», – сказал Хазин. «Если вы посмотрите на политику Минфина, вы увидите, что по итогам прошлого года он не додал в экономику в РФ 1 триллион рублей, из тех, которые были расписаны. Минфин делает всё, чтобы деньги в экономику страны не попали», – подытожил Михаил Леонидович.

Беседа с Михаилом Хазиным была очень содержательной, и она подкрепила мои убеждения о том, что очень скоро либеральной системы в России наступит крах. Что же касается Украины, то для украинского населения выбор очевиден: или выживать в концлагерях или жить и развиваться в составе Большой России.