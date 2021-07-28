В ближайшее время Зеленский поувольняет многих губернаторов и министров – Гордон

28.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Скандал вокруг похищения бывшего судьи Николая Чауса не только приведет к отставкам в руководстве двух украинских спецслужб, но и станет началом кадровых чисток среди министров и губернаторов.

Об этом на телеканале «Украина 24» заявил журналист-русофоб и плохой ясновидец Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, что будет много отставок, причём в ближайшее время. И в августе, и в сентябре мы увидим отставки губернаторов. В сентябре нас ждут отставки ряда министров – и так далее и тому подобное. Как видите, были сделаны выводы из провала, который постиг наши спецслужбы по делу Чауса. Были сделаны выводы, потому что, когда генеральный прокурор Молдовы заявил на весь мир о том, что есть известные люди, которые осуществили захват чауса и перевезли его через границу, конечно, посыпались головы, вернее погоны. И мы понимаем, что мы говорим», – сказал он.

Гордон обратил внимание, что отставки произошли и в СБУ, и в СВР.

«И в одной службе, и в другой. Но мы видим увольнение руководителя службы внешней разведки, мы видим увольнение двух замов, в том числе первого зама председателя СБУ. Это уже две спецслужбы. То есть, президент не мирится, с тем, что люди не справляются с обязанностями. Это нормально, это хорошо, и это правильно», – вещал Дмитрий Гордон, всё больше в последнее время подыгрывающий Зеленскому.