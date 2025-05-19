В ближайшие дни нас могут додавить на скрытую капитуляцию – боевик Дикий

Лидеры США и России могут достичь договоренностей, чреватых катастрофическими последствиями для Украины.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший комроты сформированного в 2014-м из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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« П ослабление на фронте произойдет буквально в ближайшие дни, если все же совместными усилиями Дональда Трампа и Владимира Путина руководство нашей страны дожмут подписать очень плохой для нас мир, немного завуалированную капитуляцию. Мне очень хочется верить, что этого не произойдет. И все же, у меня есть основания для такой надежды, но и часть этих оснований дает как раз Кремль. Потому что те условия, которые они выдвигают, они настолько неприемлемы, что мне все же трудно представить, кто из руководства нашей страны рискнул бы, например, дать приказ нашей армии взять и выйти из неоккупированных территорий», – сказал экс-айдаровец.

По его словам, русские хотят именно этого, а не заморозки по линии фронта.

«И вот это то, что они хотят еще больше, оно, как это ни странно, обнадеживает. Потому что, на самом деле, для нас гораздо худший вариант, если они так и быть, из уважения к Трампушке, согласятся не оккупировать дальше то, что они и так не способны физически оккупировать…

Проблема в том, что не факт, что Трамп это понимает. И противостоять общему давлению Кремля и Белого Дома, это на самом деле чрезвычайно трудная задача. Я сейчас нашему президенту очень не завидую. То, что называется не хотел бы быть сейчас на его месте, я даже не представляю, насколько это реально сложно, когда на тебя давят одновременно уже две ядерные сверхдержавы», – заявил Дикий.