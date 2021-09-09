В ближайшие дни произойдет попытка смещения Разумкова – экспертный прогноз

09.09.2021 13:13 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

В команде президента Украины Владимира Зеленского нарастают противоречия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский политолог Виталий Кулик.

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По его словам, последние действия спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, не заблокировавшего созыв внеочередного заседания парламента, показывают, что между ним и офисом президента началась политическая борьба.

«Фактически идет противостояние, и в ближайшее время нужно ожидать попытки смещения Разумкова с должности спикера ВРУ руками «слуг народа». Об этом уже говорят активно в кулуарах. Поэтому действия Разумкова – его отдельная игра, направленная на демонстрацию Банковой того, что он влияет на зал в Верховной Раде, и его снятие с должности может повлечь за собой потери управляемости большинством со стороны президента и Ермака», – сказал эксперт интернет-изданию «Апостроф».

«В свою очередь Банковая запускает слухи о том, что возможны внеочередные парламентские выборы, подталкивая таким образом депутатов к большей сговорчивости, в том числе и в вопросе голосования за отставку Разумкова», – отмечает кулик.