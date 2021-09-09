Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
09.09.2021 13:13 (Мск), Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Скандал, Украина
Просмотров:

В ближайшие дни произойдет попытка смещения Разумкова – экспертный прогноз

Новости УкраиныВ команде президента Украины Владимира Зеленского нарастают противоречия. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил...

В команде президента Украины Владимира Зеленского нарастают противоречия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский политолог Виталий Кулик.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По его словам, последние действия спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, не заблокировавшего созыв внеочередного заседания парламента, показывают, что между ним и офисом президента началась политическая борьба.

«Фактически идет противостояние, и в ближайшее время нужно ожидать попытки смещения Разумкова с должности спикера ВРУ руками «слуг народа». Об этом уже говорят активно в кулуарах. Поэтому действия Разумкова – его отдельная игра, направленная на демонстрацию Банковой того, что он влияет на зал в Верховной Раде, и его снятие с должности может повлечь за собой потери управляемости большинством со стороны президента и Ермака», – сказал эксперт интернет-изданию «Апостроф».

«В свою очередь Банковая запускает слухи о том, что возможны внеочередные парламентские выборы, подталкивая таким образом депутатов к большей сговорчивости, в том числе и в вопросе голосования за отставку Разумкова», – отмечает кулик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть