В ближайшие дни Украина попытается взорвать ЗАЭС – эксперт

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Для того, чтобы заставить Запад пересмотреть своё мнение и принять Украину в НАТО, киевский режим в ближайшие дни попробует взорвать ЗАЭС и свалить вину на Россию.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Зеленскому нужно в очередной раз убедить НАТО, что Россия – это страшная угроза для мира. А что такое страшная угроза для мира: «Эти люди не побоялись ничего, и взорвали Запорожскую атомную электростанцию». Это, скорее всего, и будет их целью. Им в очередной раз надо устроить провокацию. что-то на весь мир прокричать: «Вы посмотрите, только членство Украины в НАТО, только наше единство способны это остановить», – сказал Виттель.

Обозреватель подчеркнул, что они попытаются совершить теракт в течение ближайших дней.

«Причём это надо сказать перед Вильнюсом, в ближайшие дни. Чтобы они уже сказали: «Вот, действительно, это уже перешло все границы». Иначе Украина не получит никакого НАТО, против этого выступают ряд стран», – добавил он.