В ближайшие дни ВСУ получат 1000 единиц западной бронетехники
В ближайшее время находящаяся на фронте группировка украинских войск получит от стран западного блока порядка тысячи единиц бронетехники и ствольную артиллерию.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«В ближайшие две недели [на Украину] будет поставлено порядка тысячи единиц бронетехники, из которых четыреста – это разнотипные танки, начиная со старых «Челленджер 2», «Леопарды» различных модификаций. Специалисты немецкой армии говорят, что «Леопард 1» годится только для использования в капонирах при оборонительных действиях. «Леопард 2» модификаций А4 и А6 у них нет.
Машины «Брэдли» очень неплохи против БТР1, хуже против БТР2, но у нас сейчас уже есть и БТР3, хотя и в недостаточном количестве. Будет и ствольная артиллерия», – сказал эксперт.
Он уверен, что вся эта техника сразу же будет брошена на фронт, однако этого всё равно не хватит для успешного наступления.
«Все поставки подписаны и будут идти. Но в данный момент подготовить то, что сумеет прорвать нашу оборону, они не могут. Но то, что через неделю придут, они бросят на линию фронта против нас – им необходимо получать всё новые и новые кредиты», – добавил Артамонов
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.