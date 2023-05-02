В ближайшие дни ВСУ получат 1000 единиц западной бронетехники

В ближайшее время находящаяся на фронте группировка украинских войск получит от стран западного блока порядка тысячи единиц бронетехники и ствольную артиллерию.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ближайшие две недели [на Украину] будет поставлено порядка тысячи единиц бронетехники, из которых четыреста – это разнотипные танки, начиная со старых «Челленджер 2», «Леопарды» различных модификаций. Специалисты немецкой армии говорят, что «Леопард 1» годится только для использования в капонирах при оборонительных действиях. «Леопард 2» модификаций А4 и А6 у них нет.

Машины «Брэдли» очень неплохи против БТР1, хуже против БТР2, но у нас сейчас уже есть и БТР3, хотя и в недостаточном количестве. Будет и ствольная артиллерия», – сказал эксперт.