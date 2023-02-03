В ближайшие два месяца Путин может сделать с Украиной все что угодно – Соскин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Решающим для Украины может стать февраль-март этого года – в это время Россия может нанести удары по ключевым центрам управления страной, для чего не нужно вводить войска и совершать прорывы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Соскина, речь идет о массированных ракетных атаках по Киеву и Львову.

«Скорее всего, он [Владимир Путин] поставит ультиматум Зеленскому и скажет, что, если какие-то не будут какие-то сделаны шаги, то он нанесет удар по центрам принятия решений. То есть по Киеву и Львову. Ему не надо совершенно идти с Белоруссии, прорываться. Это просто будут так называемые баллистические ракеты, баллистическое оружие. Как известно, руководство Вооруженных сил Украины, Воздушных сил и ПВО заявило, что их сбивать не могут. То есть Украина находится в тяжелейшей ситуации», – сказал эксперт.

«Если Путиным принимается это решение, то пока противоядия этому нет. Говорят, что могли бы F-16 этому и английские самолеты противодействовать, плюс Patriot, «Купол» израильский, но этого ничего нет и в феврале-марте ничего лучшего не будет. У Путина есть окно февраль-март, и он может делать с Украиной в этот период все, что он захочет, Украина защититься от этих ударов воздушных не может. И вот это будет определяющим процессом этого периода», – заявил Соскин.