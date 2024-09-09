В ближайшие годы ЕС будет совершенно не до Молдовы – молдавский журналист

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Опубликованный в Брюсселе доклад бывшего главы Европейского центрального банка и экс-премьер-министра Италии Марио Драги «Будущее европейской конкурентоспособности» – плохая новость для кишиневских евроинтеграторов.

Об этом в своём телеграм-канале пишет молдавский журналист, экс-кандидат в президенты РМ Дмитрий Чубашенко.

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В огромном 400-страничном труде детально анализируются экономика ЕС в целом, ее конкретные сектора, ее сильные и слабые стороны, а главное — ее будущее, и даются рекомендации, что следует делать дальше.

«В ЕС доклад Драги уже сравнивают с горбачевским планом перестройки, но при этом признают, что хотя в нем поставлен верный диагноз, он вряд ли будет реализован на практике», – отмечает Чубашенко.

Общая оценка экономики ЕС и ее конкурентоспособности, из которых проистекает и социальное будущее ЕС, его способность сохранять свои стандарты жизни, государственного управления, безопасности — эта оценка основана на нескольких вещах: ЕС теряет динамизм, чем дальше, тем больше отстает от США и Китая; ЕС теряет американский «зонтик» безопасности; ЕС пропустил цифровую революцию; население ЕС не растет; энергоресурсы в ЕС слишком дорогие.

«Если Европа не сможет стать более продуктивной, нам придется выбирать. Мы не сможем сразу стать лидером в области новых технологий, маяком ответственности за климат и независимым игроком на мировой арене. Мы не сможем финансировать нашу социальную модель. Нам придется сократить некоторые, если не все, наши амбиции. Это экзистенциальный вызов. Если Европа больше не сможет предоставлять привычные стандарты и ценности людям или должна будет выбирать какие-то из них, она потеряет смысл существования», – говорится в докладе.

Автор доклада видит выход в резком наращивании инвестиций в ЕС — до уровня 800 миллиардов евро в год, – в новой индустриальной стратегии, повышении производительности, снижении стоимости энергии, развитии собственной оборонной промышленности, изменении механизма принятия решений в ЕС. «Это «Сделай это» или это медленная агония», – предупредил Драги.

«При чем тут Молдова? При том, что часть кишиневских политиков хочет в ЕС. Как Молдова может уменьшить проблемы ЕС? Никак. Какую добавленную стоимость может дать Молдова ЕС? Никакой. Нужна ЕС еще одна головная боль? Не нужна. Судя по докладу Драги, в ближайшие годы ЕС будет не до Молдовы. «Бла-бла-бла» из Брюсселя и ответное «бла-бла-бла» из Кишинева, чиновничий туризм, обнимашки, поцелуйчики, конечно, не прекратятся. Но на деле никто никого никогда ни в какой ЕС не возьмет», – делает свой прогноз Дмитрий Чубашенко.