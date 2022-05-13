В ближайшие годы одна из стран нанесёт ядерный удар – политический обозреватель

Новости Украины

Ближайшие соседи РФ должны быть благодарны своему географическому расположению, потому что им не угрожает удар тактическим ядерным оружием со стороны России, хотя некоторые из них это заслуживают.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявила российский политический обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверена, что в ближайшие годы мы станем свидетелями применения тактического ядерного оружия в одном из конфликтов в мире, я не сомневаюсь, что это будет. Где это будет – это второй вопрос. Будет ли это в индо-пакистанском конфликте, на Ближнем Востоке, там, с Израилем где-то будет замес, или в Азиатско-тихоокеанском регионе с участием Китая, или мы где-то. Но я уверена, не сомневаюсь, что это будет применено. Другое дело, я полагаю, что Россия будет до последнего выжидать. То есть наименьшая угроза грозит нашим ближайшим соседям. С не ближайшими – есть варианты. Ядерное оружие у себя под боком – это удар по собственной экологии. Зачем оно нам нужно?! А Польша рядышком с Белоруссией. Зачем же нам так гадить Белоруссии?! У нас большие планы совместные», – отметила эксперт.

«С этой точки зрения нашим ближайшим соседям есть, за что быть благодарным России. Каких-то ударов «Кинжалом» избежать нельзя, но тактическое ядерное оружие им не грозит со стороны России. А в нынешние времена подобная перспектива дорогого стоит», – добавила Алкснис.