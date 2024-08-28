В ближайшие годы Украина будет лишь терять территории – член оборонного комитета Рады

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Говорить о том, что в ближайшие годы Украина сможет вернуть себе границы 1991-го года бессмысленно – этого не произойдет. Более того, тенденции таковы, что в обозримой перспективе она будет терять больше территорий.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил член комитета по нацбезопасности и обороне, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим о границах 91-го года, то это точно не вопрос ближайшей перспективы. Сейчас, в условиях такой интенсивности боевых действий, такого характера обстоятельств, причем, обстоятельств, которые от нас не зависят, – посмотрите, что происходит в Евросоюзе, в Германии, в Соединенных Штатах, – мы можем только прогнозировать. Потому в таких условиях горизонт планирования – год, не больше», – отметил он.

«В ближайший год мы не выйдем на границы 91-го года. Не выйдем. Не будем забегать еще дальше, но я думаю, что и за два года не выйдем на границы 91-го года. Скажем так, у нас риски территориальных потерь в ближайшей перспективе намного выше, чем перспектив увеличения освобожденных территорий», – заключил Рахманин.