В ближайшие месяцы необходим решающий удар по Украине – Сивков

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Россия должна провести масштабную авиационную наступательную операцию на Украине, подкрепив это действиями на Земле, чтобы сорвать поставки западной техники и вооружений Киеву.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сивкова, если Россия в течение ближайших месяцев разгромит ВСУ, то Западу больше некому будет оказывать поддержку, так как режим сменится. А воевать непосредственно против России он не решится.

«Как только ВСУ будут разгромлены, не будет субъекта, который нужно будет защищать, на который можно опираться. Тогда Западу надо будет открыто объявлять войну Российской Федерации. Но это будет сделать намного сложнее по одной простой причине – потому что народ Запада к этому не готов. А сейчас речь идет просто о вооружении этих людей… Когда это все будет решительно разгромлено, тогда есть шанс для того, чтобы начинать какие-то переговоры с Западом и уже говорить о том, что если вы начнете свои действия не в поддержку Украины, а уже воевать с Россией – Украина разгромлена, тогда мы можем пойти на все тяжкое», – сказал эксперт.

«А самое главное другое – если мы начнем такие действия проводить, Запад поймет, что решимость у нашего руководства все-таки есть. Потому что сегодня есть ключевая позиция, у Запада это явно прослеживается. Явно предусматривается тот факт, что у Запада четкое представление о том, что российское руководство не обладает достаточной решимостью, чтобы начать действовать жестко. И уж тем более говорить о переходе к применению ядерного оружия. Вы не решаетесь даже провести воздушную наступательную операцию, о каком ядерном оружии вы говорите?», – заявил Сивков.