«В ближайшие недели масштаб боевых действий будет – как в начале СВО» – военный эксперт

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Новости Украины

Западные страны с помощью боевых действий на Украине уже «обкатали» все свои вооружения.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил военный эксперт Алексей Рамм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, наконец, увидели, как «HIMARS» работает против высокотехнологического противника, оснащенного современными средствами ПВО. В принципе, они все свое оружие обкатали, мы увидели развенчанный миф о «Джавелинах», «NLAW» (Шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета – ред.). У них же сначала был «святой Джавелин», потом «святой Байрактар», про который они уже сейчас вообще не пишут, забыли», – отметил Рамм.

Он добавил, что в данный момент на фронте идет затишье, однако через одну, две недели начнутся масштабные боевые действия, соизмеримые с февралем месяцем, когда Россия начала СВО.

«Сейчас ситуация на фронте складывается так, что сейчас пока затишье. Это однозначно затишье перед бурей, стороны доводят до конца свои планы, кто на оборону, кто на контрнаступление, фиксируют, проводят разведку боем, пытаются еще замести хвосты. Мои прогнозы, что ближайшие неделя-две, и мы ожидаем опять активные боевые действия. Не то, что – активных, а прям масштабных, соизмеримых, наверное, даже с началом СВО», – добавил военный эксперт.