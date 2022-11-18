В ближайшие пару месяцев широких атак ВС РФ не будет – военкор Коц

Новости Украины

Российская военная промышленность начала работать на пределе своих возможностей для того, чтобы обеспечить группировку на Украине.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Коца, в ближайшие несколько месяцев российская армия будет не наступать, а удерживать занятые рубежи, усиливаться мобилизованными, а также техникой и оружием.

«К сожалению, ситуация такова, что за восемь месяцев мы серьезно поиздержались, у нас некоторые бригады воюют на пикапах – просто бронированной техники нет. Я знаю как минимум две таких бригады. Нам нужно время, чтобы наполнить свежей кровью многие подразделения, которые, в том числе выходили из Херсонской области. Пока мы наполняем их кровью, нам надо не дать противнику оттяпать еще территории. Именно поэтому сейчас возводятся эти линии обороны мощнейшие… Нужно дать время нашей оборонной промышленности. Мы видим, что с производством ракет у нас, судя по всему, все хорошо. Я и раньше знал, что у нас с теми же «Калибрами» по производству все нормально, там очень хорошее количество делается ежедневно, но нам нужна и техника. «Уралвагонзавод» такой один, и ему тоже надо время, чтобы подготовить армию к зимне-весенней кампании, которая, я думаю, начнется уже в следующем году, потому что в ближайшие месяц-полтора, а то и два нам наступления наши не грозят. А дальше будем смотреть и по насыщению техникой, и по насыщению современными средствами разведки, которые, я знаю, тоже делаются. Промышленность сейчас работает на пределе своих возможностей, а то и за пределами этих возможностей. Я очень надеюсь, что в следующем году мы сможем что-то интересное противнику продемонстрировать», – заявил Коц.