В ближайшие полгода настроения в украинском обществе будут меняться

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Кардинальные перемены в настроениях украинцев начнутся с линии боевого столкновения – чем больше успехов российской армии, тем громче смогут говорить сторонники России.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Первого севастопольского» высказал блогер, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

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«Я постоянно держу руку на пульсе и смотрю, что в принципе происходит. Где-то месяцев пять тому назад начало отпускать это нагнетание. То есть, если у моих родственников между собой общение ещё какое-то сохранилось и периодически были истерики «мы розмовляемо тильки украинскою» и прочее, то теперь постепенно начинает отпускать. И если, так сказать, сделать аппроксимацию, то где-то через полгода, я думаю, у них начнётся такая конкретная «мегазрада», потому что у них начнётся поиск: кто виноват?» – подчеркнул эксперт.

По его словам, украинцы осознают ситуацию, в которую попали, и психологическое созревание у них произойдёт, и оно уже в принципе происходит.

«У них уже идёт очень сильное недоверие к официальной информации. Я постоянно мониторю комментарии в украинских группах и вижу там издёвки и сарказм по поводу действий руководства. И если, грубо говоря, полгода-год назад этого почти не было, была «линия партии», и все дружно в строй встали, то тут уже ситуация чуть иная, уже начинаются сомнения. Понятно, что они боятся и прямо писать многие не станут. Но издевательство в отношении нарративов киевского режима регулярно появляется. Например, они сами уже признают, причём это люди, сохранившие сказать трезвое мышление, что в том же Днепропетровске по жилым домам ударили украинские зенитные ракеты, чтобы там ни говорила украинская пропаганда», – считает Васильев.

Чтобы произошло окончательное «прозрение», считает экс-нардеп Украины, а ныне телеведущий «Первого севастопольского» Вадим Колесниченко, нужен перелом на фронте.

«Кардинальный слом настроения в обществе жителей Украины наступит только в том случае, если будет кардинальный слом на линии боевого столкновения. До тех пор, пока будет такая тягомотина, никаких там радикальных подвижек не будет – это физически сделать нельзя, потому что их там задавят оружием. Если падает фронт, тогда все становятся «за мир и дружбу», и будут восстанавливать взаимоотношения. Ну такова природа человека, и мы должны это понимать и учитывать. Вот почему мы не воюем с мирным населением, об этом постоянно президент говорит, что борьба идет и вообще-то ментально мы воюем с американцами», – подчеркнул Колесниченко.