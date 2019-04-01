В ближайшие пять лет Украина останется антироссийским проектом

01.04.2019, Москва, Максим Карпенко

С приходом ко власти на Украине комика Владимира Зеленского, который проходит во второй тур президентских выборов, вектор развития страны не изменитя.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Вадим Колесниченко.

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По его словам, Украина останется антироссийским проектом на ближайшие пять лет, смениться могут лишь элиты, правящие страной.

«То, что предпочтения украинцев были за Зеленского – это очевидно. Это и протестное голосование, и желание проголосовать хоть за кого-то, кто не был связан с нынешней властью. Другое дело, что путь Украины не изменится, дальнейшее отделение от России усилится. Времена будут тревожные по причине того, что Зеленский не являлся и не является политиком. Это проект Коломойского и здесь возникает интересная ситуация – в политику нельзя прийти из ниоткуда.

Следовательно, Зеленским будут манипулировать. Он не является политиком и не является бизнесменом. Им будут управлять те, кто его окружает. Коломойский, как бы не хотел что-то сделать, но он находится за пределами Украины и пока вернуться ему достаточно сложно. Сейчас ведутся различного рода переговоры о том, кто будет управлять Зеленским, с кем Коломойский будет делить «пирог» под названием бюджет. Прогнозы пока для Украины неутешительные.

Самое главное – Тимошенко еще последнего слова не сказала. Для Тимошенко это последний шанс, она будет бороться за то, чтобы войти во второй тур, это для нее принципиально важно. Хотя, никто не исключает, что договоренности, учитывая отношения Тимошенко и Коломойского, была и в этой части.

Поэтому задача у нее – все же войти во второй тур. Ее заявления ночью о том, что выборы фальсифицирован и она их будет защищать, тоже говорят о многом. В ближайшие несколько дней мы поймем, какие будут расклады и каков будет дальше итог. Но самый главный итог – путь Украины не меняется. Это направление в НАТО, это проект антироссия, это дальнейший дерибан бюджета», – заявил Колесниченко.