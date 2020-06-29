В боевой состав ВМФ России вернётся второй атомный крейсер

29.06.2020, Москва, Максим Карпенко

До конца этого года ВМФ России усилится как минимум одиннадцатью новейшими кораблями и подводными лодками. Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам руководителя ОСК, речь идет о кораблях, способных нести крылатые ракеты «Калибр» и даже гиперзвуковое оружие.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«До конца года нам ждать не меньше одиннадцати, и, наверное, не больше четырнадцати кораблей, которые будут переданы Военно-морскому флоту в 2020-м году. Речь просто идет о ряде кораблей, которые находятся в зоне риска по субъективным причинам. При этом, мы понимаем, что, конечно, на сегодняшний день, вся деятельность корпорации нацелена на то, чтобы эта программа была выполнена в максимально полном объеме.

Под кораблями мы подразумеваем все военные корабли – и подводные лодки, и надводные корабли»… Мы рассчитываем, что и подводная лодка «Казань», и подводная лодка «Князь Олег» до конца этого года войдут в состав Военно-морского флота», – заявил Рахманов.

Он также уточнил, что до 22-го года будет завершен ремонт атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» (долгое время находившийся на консервации советский гигант – систершип “Петра Великого”), который может быть вероятным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон»:

«Корабль мы планируем закончить, ремонт, в 22-м году. Надеюсь, что ничего этому не помешает. По крайней мере, все принципиальные решения в части финансирования и графиков строительства, работ с поставщиками, они на сегодняшний день удерживаются плюс-минус несколько месяцев. Что дает нам основания полагать, что в 22-м году мы можем закончить ремонт и передать этот корабль флоту».