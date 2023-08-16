«В бой пошли одни старики» – в Москве зафиксировали истощение резервов ВСУ
Украинское командование бросило в бои под Урожайным и Работино последние боеспособные резервы – в тылу остались только глубокие старики.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Матюшин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы видим, что даже на Урожайном, где идут бои и где противник пытается продвинуться, – действуют уже отряды ССО, элита украинской армии сейчас туда закидывается, и там действуют последние резервы украинской армии. И на Работино противник усилил свои действия, ввёл резервы», – сказал Матюшин.
Он подчеркнул, что украинская армия уже собрала на линии боестолкновения подразделения, целиком состоящие из мобилизованных стариков.
«Пленные, которые к нам попадают с той стороны, передают, что во втором эшелоне, который стоит на линии фронта и должен зайти вслед за прорывом, находятся бригады теробороны, в которых средний возраст бойцов 50-60 лет», – добавил военкор.
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