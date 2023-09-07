В Болгарии борются со святым Александром Невским – символом православного сопротивления окатоличиванию

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Борьба с именем Александра Невского в Болгарии – это не только примитивная русофобия. Эта борьба с символом православного сопротивления католической экспансии, как идеологической агрессии Запада против нашей культуры и наших ценностей.

Так профессор истории России Софийского университета им. Св. Климента Охридского Дарина Григорова прокомментировала инициативы о переименовании кафедрального собора святого Александра Невского в Софии – главного храма Болгарской Православной Церкви, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По её словам, русофобия в Болгарии – это, по сути, три линии, которые всегда параллельно идут.

«Первая линия – это антисоветская линия, против памятника Красной Армии. Вторая линия – против национального праздника 3 марта – Дня освобождения Болгарии от Османского ига. Эта историческая линия антирусская и антиболгарская, потому что имеет отношение к русско-турецкой войне, ставшей освободительной для Болгарии. И третья линия – православная, духовная, направленная против святого Александра Невского. Его имя носит викториальный храм, построенный в память о победе в русско-турецкой войне. А с другой стороны, этот святой олицетворяет несгибание перед католиками. Это очень важная тема, и она крайне актуальна», – отметила болгарский историк. Профессор напомнила, что святой Александр Невский выбрал политически подчиниться Орде, но сохранить православную веру, драться до последнего с тевтонами и не принимать их веру. Известны его слова: «От вас учения не примем».

«Это очень важно для нашего региона. Это очень понятно. Потому что князь Даниил Галицкий всё-таки принял западный подарок, отказался от веры, и с тех пор Галиция очень уязвима перед Западом», – отмечает она.

«Примитивные русофобы думают на уровне – «это не болгарский святой», «мы не церковные люди». Это просто примитивный национализм. Как на Украине в Черновицко-Буковинской епархии поменяли имя храма Царственных Мучеников на Преображенский храм. Это примитивное мышление. Но те, кто их курирует, понимает глубокий геополитический и культурный смысл отпора католическому влиянию», – подчёркивает Григорова.

Историк напоминает, что храм в честь святого Александра Невского освятили потому, что он небесный покровитель Царя-Освободителя Александра Второго. Который, в свою очередь, символизирует, что Болгарию освободила Россия кровью русских солдат.

«Поэтому – это неслучайность. Это мишень постоянная. Периодически есть такие попытки прощупать общественное мнение – ну как народ, спит или не спит? Большей частью мы ходим как во сне. Это очень странное состояние. Памятник Красной армии, а рядом кафе – там люди. Никто не реагирует. А рядом там сквер, полно людей. Власть иногда проверяет, глубок ли сон», – отмечает Дарина Григорова.