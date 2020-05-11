В Болгарии начались протесты против прозападного и русофобского курса страны

11.05.2020, София, Алексей Топоров

Общественники из движения Болгарское Народное Единство провели автопробег протеста против прозападного вассального и антироссийского курса государства.

Об этом сообщили болгарские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Впервые с введения в Болгарии чрезвычайного положения, с 13 марта, в стране прошла протестная политическая акция, и, что знаменательно, антизападного содержания. Дерзкий и демонстративный автопробег состоялся в Благоевграде. Его организатором выступило общественное движение Болгарское народное единство.

Аналогичные автопробеги должны были пройти в Софии, Пловдиве, Русе, но в этих городах власти быстро запретили их под предлогом карантина.

«Протест который мы провели – это только начало протестов под лозунгом «Терпение Закончилось!», – рассказал «ПолитНавигатору» один из организаторов акции и один из создателей Болгарского Народного Единства Николай Иванов. – Это исключительно гражданская инициатива, проведенная без участия политиков».

По словам активиста, болгарские общественники принципиально не хотят работать ни с одной из политической партий Болгарии, поскольку все из них завязаны на Запад и ведут борьбу за симпатии Брюсселя и Вашингтона. В свою очередь, общественники намерены выступать от имени народа с требованием вести свою национальную политику в интересах собственного государства.

«Мы протестуем против абсурда, которым наполнена жизнь современной Болгарии, против монополий, налоговой политики, контроля над кредитными механизмами…. Мы добиваемся того, чтобы политики прекратили следовать диктату Вашингтона, потому что у нашего народа есть своя дорога и она не с Западом, так как Запад только эксплуатирует и грабит народ.

Против русофобии болгарских политиков, которые не выражают мнение рядовых болгар, но позицию их покровителей из Брюсселя и Вашингтона. Мы хотим, чтобы политика страны поменялась, хотим дружить с Русским миром, торговать, налаживать связи, а не портить их из-за разных дураков», – добавил Иванов.

Один из лидеров Болгарского Народного Единства сообщил «ПолитНавигатору», что состоявшийся в Благоевграде автопробег – это начало серии протестных акций.

Также он заявил болгарским СМИ, что если власть не услышит протестующих, они перейдут к более жестким формам гражданского неповиновения.