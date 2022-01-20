В Болгарии открыли памятник русским воинам

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Накануне в болгарском селе Бяла Река был открыт памятник русским воинам-освободителям Русско-турецкой войны, освободившим этот населенный пункт от турок в 1878 году.

Об этом сообщает страница посольства России в Болгарии в фейсбуке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Монумент русским воинами был возведен согласно завещанию болгарской поэтессы Вани Петковой – уроженки тех мест. После смерти литератора ее дело продолжила дочь – Оля Ал-Ахмед, взявшаяся за реализацию проекта. Деятельное участие в установке памятника приняло и посольство России в Болгарии, делегация которого во главе с советником-посланником Филиппом Вознесенским приняла участие в церемонии открытия.

Также российские дипломаты посетили дом-музей Вани Петковой и церковь Святителя Николая в селе Езерово.

Открытие памятника было приурочено к годовщине исторического события – 18 января 1878 года жители села Бяла Река встречали хлебом и солью русских воинов из Первого эскадрона штабс-капитана Александра Здановича, входившего в состав 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, которой командовал генерал Иосиф Гурко.