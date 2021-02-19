В Болгарии появился свой «Навальный»

19.02.2021, София, Алексей Топоров

Олигарх, лидер партии «Воля» и вице-спикер парламента Болгарии Веселин Марешки объявил себя болгарским «Навальным».

Об этом сообщает BgNews, передает корреспондент «ПолитНавигатора»..

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«Кто в Болгарии Навальный? На кого нападают за то, что он занимается политикой и помогает людям жить хорошо»,- заявил болгарский миллионер и политик Марешки в интервью телеканалу «Нова Телевизия», имея в виду самого себя.

Ореол мученика вице-спикер начал примерять на себя тогда, когда его в минувшем году приговорили к четырем годам лишения свободы за вымогательство. От тюрьмы Марешки спас депутатский иммунитет. После приговора он сравнил себя с Лехом Валенсой и Нельсоном Манделой, а также с первым президентом Чехии Вацлавом Гавелом.

Теперь пресса критикует Веселина Марешки за незаконное строительство в Морском садике Варны. И в ответ подоспело сравнение себя любимого с «жертвой режима» Алексем Навальным. Одновременно с этим «принципиальный оппозиционер» и «мученик» обратился к премьер-министру страну Бойко Борисову с просьбой о поддержке, поскольку он «патриотичный представитель крупного бизнеса».

При этом Марешки, номинально считаясь оппозиционером, традиционно поддерживает все инициативы правящей коалиции в Народном парламенте.