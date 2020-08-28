В Болгарии проправительственный провокатор получил по носу

28.08.2020, София, Алексей Топоров

Разгромившего вместе с дружками лагерь протестующих напротив Софийского университета активиста прозападной партии ГЕРБ Георги Флорова подкараулили возле дома и избили неизвестные.

Сам пострадавший уверен, что причиной расправы над ним стала его политическая активность.

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Флоров написал, что нападение произошло у магазина возле «Студгородка», где он живет. Нападавших было трое, и били они его жестко.

«Мне удалось стащить часы с одного из нападавших, и они станут уликой против них, – написал Флоров в фейсбуке. – Также как и камеры наружного наблюдения у магазина».

Избитый вызвал скорую, написал заявление в полицию, которая начала поиск нападавших. Также он сообщил о том, что были свидетели инцидента, правда, никто из них пока не откликнулся.

Напомним, во вторник Флоров, воспользовавшись тем, что в лагере протестующих против прозападного правительства Болгарии, остался всего один мужчина и несколько женщин – все остальные ушли на акцию – он вместе с дружками разгромил его.

Все происходящее проправительственный провокатор снимал на камеру и вел трансляцию в прямом эфире.