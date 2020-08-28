В Болгарии проправительственный провокатор получил по носу
Разгромившего вместе с дружками лагерь протестующих напротив Софийского университета активиста прозападной партии ГЕРБ Георги Флорова подкараулили возле дома и избили неизвестные.
Сам пострадавший уверен, что причиной расправы над ним стала его политическая активность.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Флоров написал, что нападение произошло у магазина возле «Студгородка», где он живет. Нападавших было трое, и били они его жестко.
«Мне удалось стащить часы с одного из нападавших, и они станут уликой против них, – написал Флоров в фейсбуке. – Также как и камеры наружного наблюдения у магазина».
Избитый вызвал скорую, написал заявление в полицию, которая начала поиск нападавших. Также он сообщил о том, что были свидетели инцидента, правда, никто из них пока не откликнулся.
Напомним, во вторник Флоров, воспользовавшись тем, что в лагере протестующих против прозападного правительства Болгарии, остался всего один мужчина и несколько женщин – все остальные ушли на акцию – он вместе с дружками разгромил его.
Все происходящее проправительственный провокатор снимал на камеру и вел трансляцию в прямом эфире.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.