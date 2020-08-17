В Болгарии противники премьера заблокировали Министерство юстиции

17.08.2020, София, Алексей Топоров

Выступающее за отставку премьера, правительства и генерального прокурора Болгарии активисты явились к зданию болгарского минюста, чтобы вручить главе ведомства заявление об отставке.

После того, как министр не вышел к ним, протестующие взяли здание в блокаду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На сороковой день протестов против прозападного премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, его кабинета и генпрокурора Ивана Гешева, часть протестующих, представляющих движение «Боец», явилась к зданию минюста в Софии и потребовала встречи с его главой Данаилом Кириловым.

Активисты намеревались вручить министру заявление об отставке, которое тот, по их мнению, должен был подписать, но после того, как их отказались впускать в здание, закидали его яйцами и расположились возле него импровизированным лагерем, взяв в блокаду.

«Мы не принимаем мафию, которая собирается писать новую Конституцию, прокомментировал выдвинутые ранее инициативы Борисова по внесению изменений в основной закон страны представитель «Бойца» Георги Георгиев. – Единственное, что мы хотим от них – отставка».

При этом, согласно недавнему опросу Gallup International, проведенному с 30 июля по 7 августа, доверие к прозападному премьеру в болгарском обществе резко упало, при этом рейтинг противостоящего ему президента-социалиста Румена Радева намного выше.

Так, согласно данным фонда, Радеву доверяют 47% опрошенных, не доверяют – 35%; Бойко Борисову доверяют лишь 20% граждан Болгарии, не доверяют 68%.