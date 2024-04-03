В Болгарии рухнула антироссийская коалиция

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Болгарам предстоит определиться по двум принципиальным вопросам: примет ли страна прямое участие в глобальном конфликте Россия – НАТО, и удастся ли сохранить Болгарии свою государственность вообще.

Союз двух конкурирующих, вернее – враждующих, правых партий управлявших Болгарией, ГЕРБ и «Продолжаем перемены», разлетелся вдребезги. Коалиция, созданная по прямому указанию посольства США, имела одну цель – дорвавшись до власти, превратить эту балканскую страну в очередной антироссийский плацдарм и попытаться втянуть болгар в вооруженное противостояние на Украине.

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Так возникло, по определению самих болгар, «несуразное чудовище», иначе именуемое «сглобка». На русский язык это слово можно перевести, как «сборище». Идеология этих партий схожа, а вот интересы, прежде всего, «шкурные», то есть деньги и власть, оказались различны.

Кураторы из США и ЕС прилагают сейчас титанические усилия, пытаясь втянуть Болгарию в пекло вооруженного противостояния с Россией на официальном государственном уровне. Распри между местными евроатлантистами здорово мешают планам Вашингтона.

Посол США в Болгарии, Кеннет Мертен, уже успел публично посетовать, по поводу развала правой коалиции в местном парламенте.

«Мы разочарованы тем, что попытки сформировать правительство провалились. США верят, что Болгария сохранит свое направление развития в качестве партнера Европейского Союза и НАТО. Надеемся, что Болгария продолжит играть свою роль в этой части мира», – сказал посол.

Продолжавшиеся несколько недель переговоры между представителями партий результата не дали. Не удалось договориться по основным министерским постам и властным полномочиям. Борьба развернулась по трем основным позициям.

Прежде всего, не было достигнуто согласие по кандидатуре главы министерства внутренних дел – гаранта личной безопасности участников противостояния. Два других поста – министров обороны и энергетики – были важны как основные кормушки, куда поступают компенсационные средства из Брюсселя.

Самые яркие публичные баталии развернулись вокруг поста главы военного ведомства. Возглавлял министерство последние месяцы Тодор Тагарев (болгары его величают исключительно на украинский манер Тогаренко). Он бывший советник ВСУ и пещерный русофоб. Тагарев получил в свой адрес существенную порцию критики от председателя ГЕРБА, Бойко Борисова, за свою некомпетентность и бездеятельность. Однако Кирилл Петков, лидер «ПП», встал горой за свою креатуру, аргументируя это тем, что министр Тогарев «очень нравится западным партнерам».

В результате бесконечных дебатов лидер ГЕРБа Борисов поставил крест на переговорном процессе и заявил о готовности идти на новые выборы. Предстоящий политический перформанс в Болгарии уже окрестили «выборами, без выбора».

Свой вопрос, что ждать болгарам от предстоящих выборов я адресовал одному из самых популярных в стране политических аналитиков Бояну Чукову.

Господин Чуков, не только занимал ответственные посты в руководстве Болгарии, но и долгие годы работал в нескольких европейских странах дипломатом, вернее разведчиком под дипломатическим прикрытием. Бывший майор внешней разведки этот факт своей биографии не скрывает. С таким послужным списком и опытом не удивительно, что его прогнозы обыкновенно сбываются с вероятностью 100 процентов.

Наше обсуждение вероятных предвыборных стратегий было увлекательно. Боян Чуков с восхищением поделился впечатлениями от организации президентских выборов в России, на которых успел побывать в качестве наблюдателя. Он в очередной раз подтвердил свой тезис о том, что «болгарская политика – это некий закрытый элитарный клуб, куда нет хода посторонним, и функционеры в Софии бесконечно далеки от собственного народа».

И только на один мой вопрос, заданный в лоб, ответа не нашлось: «Боян, так за кого голосовать-то»?.. Принять за ответ не слишком внятное «нужно подумать, посмотреть…» довольно сложно.

Дело в том, что предвыборный прогноз очевиден и печален. Судьба госдеповского проекта «Продолжаем перемены» с местными Петровым и Васечкиным (Петковым и Василевым) предрешена. Они не только предали интересы своих избирателей, но выказали очевидную слабость и беспомощность. Люди такое не прощают.

Оппозиция – тешит себя несбыточными надеждами. Главный конкурент провластных партий, движение «Возрождение», третья по популярности сила в стране, окончательно погрязло в популизме и показной работе на публику. Лидер этой партии Костадин Костадинов недавно внес в парламент законопроект о выходе Болгарии из НАТО. Браво! Только любому ребенку понятно, что это предложение не будет поддержано большинством нынешнего Народного собрания.

Несколько мелких левых партий задумали некую коалицию, что возможно позволит им пробраться в парламент, но никак не повлияет на общую политическую ситуацию в стране.

И только ГЕРБ, опираясь на поддержку партии турецкого меньшинства ДПС и прикормленные цыганские общины, имеет шанс на победу. Бойко Борисов возвращается на трон? Но, и этот прогноз сомнителен.

Достаточно послушать самих болгар, на улицах, в кафе, за рюмкой традиционной ракии и чашечкой кофе. Люди категорически не хотят идти на избирательные участки. Любая вероятная власть в столице уже лишена поддержки народа. Мне не удалось обнаружить ни одного человека, который бы рвался исполнить свой гражданский долг.

И в прежние годы избирательная активность в Болгарии выглядела сомнительно. Обычно к концу процесса число проголосовавших колебалось на уровне 20 процентов. К последнему часу выборов неожиданно появлялось чудесным образом еще 20 процентов…

Стандартные 40%, менее половины граждан, имеющих право голоса, позволяли говорить о легитимности мероприятия. На этот раз приписки и вероятные подтасовки могут не сработать. Люди массово проигнорируют выборы. Таков мой собственный прогноз.

Пока избиратели чешут затылки и недоумевают, за кого же голосовать и стоит ли вообще принимать участие в новом политическом балагане, Болгарию не удастся подтолкнуть к очередным безумным антироссийским шагам. Как ни парадоксально, именно тупость и беспринципность политических элит, помноженная на пассивность населения, могут дать Болгарии некий иллюзорный шанс на выживание.