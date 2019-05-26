26.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, ЕС, Общество, Политика, Скандал, СМИ, Украина
Просмотров:

В Болгарии скандал из-за фильма Зеленского

Центральная избирательная комиссия Болгарии заявила, что пророссийская партия «Возрождение» («Вазраждане») нарушила Избирательный кодекс страны, опубликовав предвыборный ролик со сценами насилия, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом пишет Радио Свобода.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Речь идет о видео с кадрами из сериала «Слуга народа» с участием актера, а ныне президента Украины Владимира Зеленского, где он «расстреливает» членов парламента из автоматического оружия.

В ЦИК заявили, что реклама может побудить людей к насилию, поэтому партия должна удалить ролик и больше его не распространять.

Видео было опубликовано 22 мая на странице партии «Возрождение» в Facebook.

На нем персонаж Зеленского из сериала «Слуга народа» стреляет в депутатов, а позже появляется подпись «Возрождение. Только мы можем».

У Зеленского заявили, что продюсеры сериала «Слуга народа» и команда президента Украины не давали разрешения на использование видео и оно может нарушать авторские права.

Болгарская партия «Возрождение» была основана в 2014 году. Она выступает за выход Болгарии из Евросоюза и НАТО и переориентацию внешней политики страны на Россию. На парламентских выборах 2017 партия получила чуть более 1% голосов избирателей.

С 23 по 26 мая в странах ЕС проходят выборы в Европарламент.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть