В Болгарии скандал из-за фильма Зеленского

26.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Центральная избирательная комиссия Болгарии заявила, что пророссийская партия «Возрождение» («Вазраждане») нарушила Избирательный кодекс страны, опубликовав предвыборный ролик со сценами насилия, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом пишет Радио Свобода.

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Речь идет о видео с кадрами из сериала «Слуга народа» с участием актера, а ныне президента Украины Владимира Зеленского, где он «расстреливает» членов парламента из автоматического оружия.

В ЦИК заявили, что реклама может побудить людей к насилию, поэтому партия должна удалить ролик и больше его не распространять.

Видео было опубликовано 22 мая на странице партии «Возрождение» в Facebook.

На нем персонаж Зеленского из сериала «Слуга народа» стреляет в депутатов, а позже появляется подпись «Возрождение. Только мы можем».

У Зеленского заявили, что продюсеры сериала «Слуга народа» и команда президента Украины не давали разрешения на использование видео и оно может нарушать авторские права.

Болгарская партия «Возрождение» была основана в 2014 году. Она выступает за выход Болгарии из Евросоюза и НАТО и переориентацию внешней политики страны на Россию. На парламентских выборах 2017 партия получила чуть более 1% голосов избирателей.

С 23 по 26 мая в странах ЕС проходят выборы в Европарламент.