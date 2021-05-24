В Болгарии вновь присвоили себе кириллицу, отметив «День болгарского алфавита»

24.05.2021, София, Алексей Топоров

В этом году отмечаемый многими славянскими странами День славянской письменности в Болгарии переименовали в очередной раз, придав болгарское происхождение равноапостольным Кириллу и Мефодию.

Это было сделано с той целью, чтобы соседняя Северная македония не претендовала на имена святых «учителей словенских», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В этом году Болгария впервые отмечала День святых братьев Кирилла и Мефодия, болгарского алфавита, образования и культуры и славянской литературы. Хотя ранее этот праздник в Болгарии также имел своеобразное название – День болгарского образования, культуры и славянской письменности.

Теперь же, болгарская политическая элита внесла в название праздника коррективы, позволяющие, по их мнению, отринуть поползновения Северной Македонии, якобы желающей присвоить равноапостольных учителей себе. Раннее же в Болгарии умудрились назвать кириллицу «болгарской азбукой», заявляя, что русские и сербы ее просто присвоили.

Нужно отметить, что подобные измышления болгарских националистов, находящихся во главе Болгарии, основаны на мифах, близких к мифам современных украинских «историков». Доподлинно известно, что Кирилл и Мефодий родились на территории Империи Ромеев (Византийской империи), в греческом городе Фессалоники (Солунь), и, по всей видимости, были греками, хотя есть версия, что они принадлежали к ассимилировавшимся в ромейской среде южнославянским племенам.

При этом деятельность просветителей в основном была сосредоточена на территории Империи Ромеев, а также в Великой Моравии, ездили они с духовной миссией и в Хазарию. Поэтому попытка современной Болгарии присвоить себе кириллицу выглядит очень странно.

В Софии торжества традиционно прошли возле памятника Кириллу и Мефодию перед Национальной библиотекой носящей их имена. В церемонии возложения цветов приняли участие президент Румен Радев, вице-президент Илиана Йотова и исполняющий обязанности премьер-министра Стефан Янев. Также прошел детский парад. В Пловдиве было организовано праздничное шествие.