В Болгарии взорвался военный завод, откуда поставляли оружие Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В результате взрыва на оружейном заводе «Арсенал» в Болгарии погибли три человека. Ранее болгарская оппозиция заявляла, что оружие с этого предприятия тайно перевозилось на Украину, но правительство страны это отрицало, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На оружейном заводе «Арсенал» в болгарском городе Казанлык прогремело два мощных взрыва, сообщили местные СМИ, отмечая, что причина аварии пока неизвестна. В результате взрывов, по меньшей мере, три человека погибли, ещё несколько получили ранения. На место взрыва немедленно выехали спасатели и скорая помощь.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Справка «ПолитНавигатора»: На заводе «Арсенал» работают около 5000 человек, он производит болгарские версии автоматов Калашникова, гранатометы, минометы, зенитные орудия и различные типы боеприпасов.

Стоит отметить, что на территории «Арсенала» взрывы происходили в 2011, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 годах, а последний случай был зафиксирован в апреле текущего года.

Не исключено, что нынешние взрывы являются заметанием следов незаконных поставок оружия из Болгарии на Украину. Дело в том, что несколько месяцев назад болгарская оппозиция утверждала, что производимые на «Арсенале» автоматы Калашникова и боеприпасы тайно перевозятся в Украину через Польшу. Тогдашнее болгарское правительство отклонило эти претензии как необоснованные. Однако болгарские СМИ публиковали снимки из аэропорта Софии с загрузкой ящиков с оружием «Арсенала» в самолеты до Румынии и Польши.

В мае 2022 года парламент Болгарии утвердил решение о ремонте украинской военной техники на оборонных предприятиях, однако о предоставлении Киеву вооружения и боеприпасов речь не шла. Позже уже бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявлял, что его страна уже оказывает достаточно помощи Украине, и поставлять оружие София не планирует. Однако в начале августа исполняющий обязанности министра экономики Болгарии Александр Михайлов заявил, что его страна с начала специальной операции России на Украине передала Киеву 4200 тонн оружия на сумму в 1,016 млрд евро.