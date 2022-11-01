В Болгарии запылал завод, где готовят оружие для Украины

01.11.2022  15:56 (Мск), София
Игорь Перминов.  
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Балканы, Болгария, Вооруженные силы, Дзен, Происшествия, Украина
Новости Украины

Всю минувшую ночь продолжается пожар на болгарском заводе «Арсенал», где изготавливают вооружение и боеприпасы для украинской армии. Только за прошедший месяц, это уже четвертое (!) ЧП на этом предприятии.

Сигнал о возгорании на «Арсенале» поступил около 23: 30 вчера. Еще сегодня продолжалось тушение огня, на месте находятся две команды пожарных, сообщает БТВ.

Всю минувшую ночь продолжается пожар на болгарском заводе «Арсенал», где изготавливают вооружение и боеприпасы...

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Не ясно, почему произошел пожар. Предполагается, что он возник на площадке для уничтожения негодной продукции. Так пишут местные СМИ.

На самом же деле причина постоянных взрывов и пожаров на заводе, предельно понятна. При том, что Болгария официально не снабжает вооружением киевский режим, страна выбилась в лидеры поставщиков оружия Украине, продавая свою продукцию через посредников в Польше и Румынии.

Выполнение таких масштабных заказов требует большого количества рабочих рук. Руководство «Арсенала» активно набирает сотрудников из ближайших сёл, заманивая высокими зарплатами. Люди, не имеющие опыта и навыков работы на оружейном предприятии, всё чаще становятся виновниками и жертвами очередных аварий на заводе.

Напомним, что в ходе недавних взрывов на «Арсенале», погибли три человека – один мужчина и две женщины.

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