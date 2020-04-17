В болгарском Добриче снова осквернили памятник погибшим советским воинам

17.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Неизвестные второй раз за текущий месяц совершили акт вандализма в отношении памятника советским воинам, погибшим при освобождении болгарского города Добрич.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вандалы облили памятник, установленный в парке Добрича, белой и розовой краской. По всей видимости, преступление было совершено ночью, под покровом тьмы. Следует отметить, что это вторая такая атака вандалов на памятник, первая была совершена 8 апреля, когда неизвестные написали на нем: «Смерть оккупантам», «Смерть Алешам!».

«В последние годы памятники и доски стали мишенью для вандалов, – прокомментировал инцидент в официальном заявлении муниципалитет Добрича. – Такой поступок совершенно неприемлем, потому что памятники являются не только местом нашей коллективной памяти, но и частью личных воспоминаний наших современников. Такие действия являются не только проявлением агрессии, они также указывают на низкий уровень самосознания у тех, кто совершил их, потому что вандализм является признаком не позиции, а ее отсутствия».

Также администрация Добрича заверила, что приложит все усилия, чтобы вернуть монумент в первоначальное состояние. Агрессивный и глумливый поступок вызвал и соответствующую реакцию у местных жителей.

«Хватит подчищать за ними, – написала в комментариях к сообщению муниципалитета в фейсбуке Александра Яшкина. – Ловите этих дегенератов и тогда будете уверены, что они перестали гадить. Вот конкретное предложение: 1. Штраф в размере двух тысяч левов (более 80 тысяч рублей – ред.), и оплатить сразу. 2. Если пойманный несовершеннолетний, то должны оплатить родители. 3. Если нет этих денег, то человек должен быть приговорен к исправительным работам, пока не соберет сумму и не погасит нанесенный им ущерб. 4. Пойманного следует предупредить, что в случае рецидива штраф удваивается».

«Возмутительно, что муниципалитет смотрит на такое сквозь пальцы, – критикует местные власти Димитар Беров. – Если вас поймают без маски – штраф в 5 тысяч левов. Сделайте тогда штраф в 10 тысяч левов за осквернение памятников и мемориальных захоронений! При необходимости поставьте камеры, организуйте дежурство полицейских. И если они не могут защитить памятник при помощи камер, прикажите им дежурить там до тех пор, пока не будет пойман предполагаемый преступник! Дайте ему 10 тысяч штрафа и год условно, скиньте информацию о нем в публичный доступ и посмотрите решится ли еще кто-нибудь на подобное. Не нужно много думать, надо действовать, а не говорить».

В свою очередь МИД Болгарии также осудил акт вандализма, но в довольно оригинальной формулировке, соответствующей общей тональности ныне правящего в Софии режима (Болгария член НАТО и ЕС):

«Мы осуждаем акт вандализма и выражаем надежду, что ответственные службы выявят виновных и предадут их правосудию, – было сказано в заявлении внешнеполитического болгарского ведомства. – Мы осуждаем атаки на памятники, независимо от их мотивов, поскольку подобное недопустимо и не соответствует демократическим ценностям, отстаиваемым государством».

Памятник в Добриче был установлен в 1949 году в знак благодарности Красной армии, освободившей город от нацистов.